В Якутии прорвало дамбу в Чурапчинском улусе

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Об угрозах подтопления населенных пунктов рассказала служба спасения.

Что произошло с дамбой в Чурапчинском улусе в Якутии

Фото: Telegram/ Служба спасения Якутии/spasykt

В Чурапчинском улусе Якутии произошел прорыв дамбы «Кладбищенская» во время сброса воды, но угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Все произошло 5 ноября в 11:50 по местному времени во время планового сброса воды с дамбы, расположенной неподалеку от села Харбала 2-я.

Служба спасения республики быстро отреагировала на ситуацию и прокомментировала инцидент:

«Угрозы подтопления населенного пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на четыре метра», — отметили специалисты.

Несмотря на отсутствие угрозы для населения, последствия прорыва дамбы все же ощутимы. Ситуация может осложнить заготовку льда и передвижение по автозимнику для людей, готовящихся к зимнему сезону. 

На месте происшествия уже начались работы по подготовке к ремонту дамбы. Восстановление сооружения запланировано на 7 ноября. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, что цех водоочистки частично обрушился из-за взрыва на нефтезаводе в Стерлитамаке.  В момент ЧП в цехе были пять человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. 

