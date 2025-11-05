ФСБ задержала жителя Москвы за сотрудничество со спецслужбами НАТО

Контакт был установлен по инициативе россиянин.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы по подозрению в госизмене. Соответствующие кадры Центра общественных связей ФСБ РФ поступили в распоряжение 5-tv.ru.

По информации ведомства, мужчина находился в сотрудничестве со спецслужбами одной из стран НАТО. Он собирал сведения об оппозиционно настроенных гражданах РФ.

В источнике уточнили, что контакт был установлен по инициативе россиянина. Известно, что он поставлял данные представителю спецслужбы одной из стран НАТО. Так, мужчина передал анкетные сведения против ряда оппозиционно настроенных российских граждан для того, чтобы склонить их в дальнейшем к конфиденциальному сотрудничеству.

В настоящий момент у задержанного по месту жительства провели обыск. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Государственная измена». Также мужчину заключили под стражу. Ему грозит наказание до пожизненного лишения свободы.

