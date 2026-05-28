Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

Светлана Стофорандова
Работы ведутся на изъятых у частных лиц землях.

Как Латвия защищает свои границы

Фото: www.globallookpress.com/ Ilya Moskovets

В Латвии приступили к установке бетонных противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», вдоль границы с Россией. Об этом сообщает портал LSM.

«Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров и призваны не допустить передвижения военной техники через границу. Каждый „зуб дракона“ весит около 1,5 тонн», — говорится в материале.

Работы ведутся на земельных участках, которые были принудительно изъяты у частных лиц для оборонных нужд страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Киевская область тоже готовится к круговой обороне. Защитить планируют как украинскую столицу, так и еще 31 населенный пункт.

Однако это требует колоссальных финансовых вложений. По оценкам военных, стоимость только первоочередных работ составляет 11 миллиардов гривен (около 17,7 миллиарда рублей. — Прим. ред.). При этом в прошлом году на защиту региона было потрачено около 108 миллионов гривен (175,6 миллиона рублей. — Прим. ред.).

