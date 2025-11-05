«Маточный корабль» с миллионами инопланетян? В США обеспокоены объектом 3I/ATLAS

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Американские власти вернулись к теме НЛО на фоне сообщений об аномальных объектах, зафиксированных вблизи Земли.

Что из себя представляет объект 31/ATLAS

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Offenberg

В Конгрессе США обсудили прозрачность данных о НЛО и объект 3I/ATLAS

В Конгрессе США вновь подняли вопрос о прозрачности расследований, касающихся неопознанных летающих объектов. Поводом стали сообщения ученых о межзвездных телах, сближающихся с Землей. Об этом сообщает The Guardian.

Одним из наиболее обсуждаемых стал объект под названием 3I/ATLAS, который астрономы наблюдают с начала 2025 года. По данным исследователей, траектория его движения и отражательная способность не совсем типичны для обычных астероидов, что вызвало дискуссии среди специалистов.

Интерес к этой истории усилил хакер, который заявил, что получил доступ к внутренним базам данных ЦРУ. По его словам, в них содержится информация о гигантском космическом объекте, направляющемся к Земле. Он утверждает, что это своего рода «маточный корабль», на борту которого якобы находятся миллионы существ внеземного происхождения.

Хакер также добавил, что его сведения частично совпадают с тем, что ранее обсуждали некоторые американские чиновники, знакомые с вопросами безопасности и космических наблюдений.

В ходе слушаний конгрессмены потребовали от Пентагона и NASA больше открытых данных по наблюдениям за подобными явлениями. Они подчеркнули, что речь идет не о «внеземных кораблях», а о необходимости научно объяснить все зарегистрированные сигналы и траектории.

Ранее Пентагон представил обновленный отчет, в котором зафиксировано более 600 случаев наблюдений НЛО. Большинство из них объясняются метеорологическими явлениями, спутниками или дронами, однако около 2% пока остаются без точной классификации.

Эксперты считают, что интерес Конгресса к этой теме может привести к созданию отдельной исследовательской программы, которая займется изучением аномальных космических объектов и сбором информации в сотрудничестве с международными обсерваториями.

