Практики богини Кали: стало известно о мистических увлечениях пропавшей в тайге Ирины Усольцевой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Своеобразное хобби женщины может пролить свет на обстоятельства ее исчезновения.

Странные детали в истории исчезновения семьи Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Ирина Усольцева, пропавшая вместе с мужем и дочерью в окрестностях горы Буратинка в конце сентября, публиковала в социальных сетях записи о занятиях медитацией в честь богини Кали. Об этом сообщает aif.ru.

«Пошла в динамическую медитацию Кали (…) Сегодня первый день, но не первая моя Кали. Всегда по-новому открываются новые пласты, я как луковичка сбрасываю наросшие слои, доходя до сути», — писала о духовных и физических упражнениях Усольцева.

Специалисты и психологи отмечают, что практики, ассоциирующиеся с Кали, в некоторых случаях могут быть травмирующими и активизировать глубокие слои бессознательного. Как пояснил психолог Максим Баранов, медитации в честь богини Кали «поднимают из бессознательного непрожитые травмы». В йогических описаниях образ Кали связан с идеей смерти и последующего возрождения, что для некоторых ищущих может быть способом радикального самопознания.

Семья Усольцевых исчезла во время однодневного похода к горе Буратинка. Поиски длятся больше месяца, однако до сих пор не дали конкретных следов. Вещи в лесу не обнаружены, в доме ничего подозрительного тоже не найдено. Следователи и волонтеры фиксируют ряд несостыковок в деле, из-за чего рассматриваются разные версии происшествия, в том числе связанные с психологическим состоянием участников.

