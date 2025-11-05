«Стоял у истоков моей карьеры»: певица Валерия о Юрии Николаеве

Юрий Николаев открыл певице Валерии дорогу на большую сцену

Певица Валерия призналась, что именно Юрий Николаев стал человеком, открывшим ей дорогу на большую сцену. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

Она с трепетом вспомнила, как все начиналось с конкурса «Утренняя звезда».

«Юрий Николаев был для меня тем самым человеком, который открыл мне дорогу на сцену, он стоял у истоков конкурса „Утренняя звезда“. Он был создателем его, воплотителем и ведущим. И для каждого из нас, для каждого участника он был просто человеком, который всячески оказывал нам поддержку», — рассказала певица.

По словам Валерии, Юрий Александрович помогал конкурсантам справиться с волнением и вселял в них уверенность.

«Он помогал нам пройти через все этапы конкурса, он успокаивал, когда мы нервничали, вдохновлял нас. Он был человеком удивительным, конечно, огромной звездой, которой мы восхищались еще с детства», — добавила она.

Артистка призналась, что даже спустя годы их связывала особая, почти родственная связь.

«Все эти годы после конкурса мы были связаны этой невидимой нитью, почти родственной, всегда с огромной радостью с ним встречалась, было что обсудить, о чем поговорить. Особым счастьем было для меня составлять дуэт, партнерство, в ведении каких-то концертов», — сказала Валерия.

Она отметила его вклад в российское искусство:

«Это целая жизнь, целая эпоха. Конечно, он удивительный человек. Юрий Николаев внес огромный вклад в развитие нашего телевидения и навсегда оставил след в наших душах. Светлая ему память», — подчеркнула певица.

