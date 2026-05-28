«Не умею останавливаться»: Сергей Сафронов об алкоголизме

Иллюзионист Сергей Сафронов назвал себя алкоголиком и рассказал о запоях

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов», иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Подробностями он поделился в интервью телеканалу «Москва 24».

Иллюзионист признался, что долгое время не мог контролировать употребление спиртного и называл себя алкоголиком.

«Я не умею останавливаться. Это мог быть несколькодневный запой, и это выглядело очень-очень ужасающе», — сказал Сафронов.

По словам артиста, он считает алкоголизм неизлечимым заболеванием. При этом Сафронов отметил, что три года назад полностью отказался от спиртного и избегает алкоголя. Он также рассказал, что справиться с зависимостью ему помогла супруга Екатерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Сафронов поделился личной и глубоко эмоциональной историей, связанной с борьбой с онкологическим заболеванием. Ключевую роль в восстановлении шоумена сыграл его лечащий врач, которого иллюзионист назвал настоящим волшебником. Артист рассказал, что одна фраза, сказанная специалистом, кардинально изменила его внутреннее состояние.

