«Легенда нашего искусства»: Владимир Винокур о смерти Юрия Николаева

Элина Битюцкая
Народный артист РСФСР прокомментировал смерть легендарного телеведущего.

Владимир Винокур тяжело воспринял новость о смерти телеведущего Юрия Николаева

Народный артист РСФСР Владимир Винокур тяжело воспринял новость о смерти легендарного телеведущего Юрия Николаева. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

В беседе он с теплотой вспоминал коллегу, называя его человеком огромного обаяния и редкого таланта.

«Юрий Николаев — легенда. Легенда нашего искусства, центрального телевидения. Я просто Юру застал еще в ГИТИСе, мне посчастливилось целый год его наблюдать студентом, потому что я пришел как раз за год его диплома. Он закончил актерское отделение, а я пришел после армии еще в форме. Он всегда смеялся: «Что тут солдаты делают?”», — рассказал Винокур.

Артист отметил, что Юрий был человеком необыкновенно доброжелательным, щедрым на внимание и поддержку.

По его словам, Николаев всегда оставался светлым, благодушным и искренним человеком, каким бы высоким ни был его профессиональный уровень.

«Юрка очень был теплый человек, очень благодушный, а самое главное — суперталантливый. Не было программы, которой он бы себя не показал, как удивительный, талантливый ведущий, актер. Сколько фильмов он снял. Это огромная потеря для всех. Юрий Николаев — легенда. Преклонюсь памяти великого человека, Царствие ему Небесное», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как певица Зара отозвалась о смерти Юрия Николаева.

