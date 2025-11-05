Убил и выбросил в реку: следователи раскрыли дело спустя 16 лет в Свердловске

Дело о сброшенном в реку убитом в Свердловске раскрыли через 16 лет

Правоохранители раскрыли убийство мужчины спустя 16 лет с момента совершения преступления в Туринске, Свердловская область. Об этом написало издание URA.RU со ссылкой на источник.

Известно, что Андрей Б. убил своего знакомого, тогда как его тело выбросил в реку. Инсайдер отметил, что преступление было совершено вечером 30 ноября 2008 года. Тогда у Андрея случился словесный конфликт с приятелем. В один из моментов мужчина достал нож, которым он и зарезал собеседника.

Для того, чтобы скрыть улики на месте преступления, обвиняемый обмотал тело покрывалом, а также телевизионным кабелем и выкинул в реку. Труп нашли 27 июня 2009 года, когда он выплыл на берег.

«Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2024 году. Правда, на тот момент Андрей уже был мертв», — сказал собеседник агентства.

