Убил и выбросил в реку: следователи раскрыли дело спустя 16 лет в Свердловске

Инцидент начинался со словесного конфликта двух друзей.
Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Дело о сброшенном в реку убитом в Свердловске раскрыли через 16 лет
Правоохранители раскрыли убийство мужчины спустя 16 лет с момента совершения преступления в Туринске, Свердловская область. Об этом написало издание URA.RU со ссылкой на источник.
Известно, что Андрей Б. убил своего знакомого, тогда как его тело выбросил в реку. Инсайдер отметил, что преступление было совершено вечером 30 ноября 2008 года. Тогда у Андрея случился словесный конфликт с приятелем. В один из моментов мужчина достал нож, которым он и зарезал собеседника.
Для того, чтобы скрыть улики на месте преступления, обвиняемый обмотал тело покрывалом, а также телевизионным кабелем и выкинул в реку. Труп нашли 27 июня 2009 года, когда он выплыл на берег.
«Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2024 году. Правда, на тот момент Андрей уже был мертв», — сказал собеседник агентства.
Ранее 5-tv.ru писал, что изрезанное тело пятилетней девочки найдено в квартире в Челябинске.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?