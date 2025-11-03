Изрезанное тело пятилетней девочки найдено в квартире в Челябинске

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Собственники жилья обнаружили мертвого ребенка в ящике дивана после сообщения квартиросъемщика о выселении.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Telegram/Челябинский Следком/su_skr74; 5-tv.ru

Тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами обнаружено в одном из жилых домов в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по области в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру. Тело малолетней было найдено в диване собственником жилья после сообщения квартиросъемщиком о выселении», — говорится в сообщении ведомства.

На месте проводятся следственные мероприятия, причастных к смерти ребенка в данный момент ищут. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего.

