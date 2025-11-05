Международная федерация конного спорта допустила россиян до командных турниров

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 48 0

Решение вступает в силу 1 января 2026 года.

FEI допустила россиян и белорусов до командных турниров

Фото: www.globallookpress.com/Artur Widak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято на заседании правления FEI, которое проходит в Гонконге. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.

«В связи с изменением подхода в международных федерациях и паралимпийском движении правление рассмотрело ситуацию, касающуюся Федерации конного спорта России и Федерации конного спорта Белоруссии, и приняло следующие решения: проверка нейтральности будет передана соответствующим национальным федерациям, разрешить участие российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях под нейтральным флагом», — говорится в материалах организации.

Также FEI приняла решение разрешить проведение соревнований под эгидой организации в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:14
Радиосигналы из-подо льдов Антарктиды противоречат законам физики
14:05
«Маточный корабль» с миллионами инопланетян? В США обеспокоены объектом 3I/ATLAS
14:00
«Легенда нашего искусства»: Владимир Винокур о смерти Юрия Николаева
13:55
«Очень нравится Монако»: Калашникова готовится к пышной свадьбе за границей
13:48
Рябков: условия для встречи Путина и Трампа пока отсутствуют
13:42
Инженер-вампир изнасиловал девушку и выкачал ее кровь

Сейчас читают

Российский обогащенный уран снова пошел в США: американцы добирают остатки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео