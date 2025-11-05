Международная федерация конного спорта допустила россиян до командных турниров

Международная федерация конного спорта (FEI) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в командных соревнованиях. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение было принято на заседании правления FEI, которое проходит в Гонконге. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в командных турнирах в нейтральном статусе. Решение вступит в силу с 1 января 2026 года.

«В связи с изменением подхода в международных федерациях и паралимпийском движении правление рассмотрело ситуацию, касающуюся Федерации конного спорта России и Федерации конного спорта Белоруссии, и приняло следующие решения: проверка нейтральности будет передана соответствующим национальным федерациям, разрешить участие российских и белорусских спортсменов в командных соревнованиях под нейтральным флагом», — говорится в материалах организации.

Также FEI приняла решение разрешить проведение соревнований под эгидой организации в Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады.

