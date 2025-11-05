Московская квартира превратилась в мини-зоопарк: 15 кур и лисенок жили вместе
Сосед заметил дикое животное и тотчас сообщил правоохранителям.
Фото: 5-tv.ru
Столичные правоохранители изъяли чернобурого лисенка из квартиры, где также содержались 15 кур и два петуха. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
«Савеловская межрайонная прокуратура установила, что хозяева завели не только лисенка, но и еще 15 кур, двух петухов, а также держат в квартире двух собак», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, информация о лисе поступила от соседа на улице Викторенко, который заметил дикое животное в квартире. Лисенка по имени Нильс хозяева выводили на поводке возле подъезда, что вызвало опасения о безопасности. Проверка выявила нарушение правил содержания диких животных.
Нильс был изъят и передан в Московский зоопарк для реабилитации и дальнейшего содержания. Владелец квартиры теперь несет ответственность за содержание запрещенных к домашнему разведению животных.
Ранее стало известно, что в России планируют установить норматив по содержанию домашних животных в жилых помещениях, чтобы ограничить их количество в квартирах. Согласно новым правилам, на каждого питомца — будь то собака или кошка — должно приходиться не менее 18 квадратных метров жилой площади.
Кроме того, предусмотрена возможность контроля со стороны соседей: если кто-то заметит нарушение этих норм, он сможет официально пожаловаться в соответствующие органы. Цель инициативы — обеспечить комфорт и безопасность проживания как людей, так и животных, а также снизить риски для здоровья и порядка в многоквартирных домах.
