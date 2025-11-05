Украли 100 миллионов: мошенники обманывали инвесторов в Югре

В Югре мошенники украли 100 миллионов рублей под видом инвестиций

В ХМАО-Югра группа мошенников украла у обманутых инвесторов 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МВД России. Преступную схему организовала 43-летняя глава подставного ООО. Она предлагала доверчивым жертвам вложиться в «успешный бизнес» или покупку недвижимости.

Обманщики действовали с 2022 года — после получения денег они просто не возвращали россиянам вложенные средства. Обыскав места пребывания злоумышленников, правоохранители нашли украденные деньги, технику и финансовые документы.

В афере участвовали четверо человек — лидер банды руководила главами подставных компаний, которые отмывали полученную нечестным путем прибыль. Общий ущерб от их деятельности может превышать 100 миллионов рублей.

На аферистов завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Главу преступной группировки отправили в СИЗО, ее подельникам избрали другие меры пресечения, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники в России стали применять схему «двойного агента».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.