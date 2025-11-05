Не первая, кто исчез: новые подробности пропажи россиянки в Анталье

История с пропавшей в Турции жительницей Петербурга становится все загадочнее. До сих пор не удалось отследить все передвижения женщины, хотя отель, где все произошло, был оборудован камерами видеонаблюдения. Полиция разослала ориентировки, но пока без результата. Теперь же в детективной истории появились новые подробности. Оказывается, такие случаи в этом месте уже бывали. О всех деталях дела расскажет корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

Родственники пропавшей Ирины Киселевой уже пятые сутки ждут любой весточки из Турции. Пляжную зону турецкой Антальи прочесывают спасатели-водолазы. Поиски пропавшей россиянки, Ирины Киселевой, продолжаются. Но странностей в этой истории меньше не стало. Удалось выяснить, что люди в этом месте пропадали и раньше.

«Очень странная информация из открытых источников, что это второй случай за этот год именно в этом отеле. Или вот именно в этом месте. Первый случай в конце прошлого года. Пропала женщина в той локации. Два человека, включая Ирину, в этом году. Это какая-то закономерность. Мы надеемся, что она жива», — поделился родственник Ирины Киселевой Дмитрий Подорванов.

Известно, что накануне Ирина ушла в магазин, предупредив об этом своего 12-летнего сына, с которым и приехала на отдых. Оказалось, что из гостиницы туристка вышла не одна, а с другим постояльцем. И они пошли искупаться, а когда спутник вышел из моря и ненадолго отвлекся, Ирины, по его словам, уже не было. Теперь и сам боится оказаться крайним.

«Когда вы увлечены игрой, вы не следите за тем… Тем более, я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает, что он хочет», — заявил турист Роман Иванченко.

Странностей много. Полиция до сих пор не может найти купающуюся пару на кадрах с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории отеля. Возможно, говорит знакомая Ирины Альфия, другая отдыхающая россиянка из Уфы, они вышли за пределы зоны отдыха.

«Между двумя отелями нашим и соседним, протекала речка. Местная горная река, которая как раз впадала в море. Если только каким-то образом она могла пройти оттуда, потому что все гуляют по пляжу. На этом же месте практически стояла вышка спасателя. Может быть, вышка спасателя перекрывала камеры», — сказала знакомая Ирина, Альфия.

Сведений о пропавшей Ирине Киселевой крайне мало. Отдыхающим она рассказывала, что живет в Германии. Но как удалось узнать, Ирина — из Ленинградской области. Живет в Кудрово, работает на оптовом складе. Ее соседи говорят, что женщина была общительной. По сообщениям источника, Ирина уже не первый раз посещает Турцию. Всегда останавливалась в одном и том же отеле.

«По информации турецких компетентных служб, ее поиски продолжаются. При содействии Генконсульства и турецкой стороны, сын россиянки отправлен на Родину. Генконсульство продолжит держать данную ситуацию на приоритетном контроле», — заявили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

Сейчас полиция проверяет телефон россиянки, чтобы понять ее турецкий круг общения. У местных оперативников пока, все же, две версии: похищение или несчастный случай.

