Блогер «Кукла Барби» загадочно умерла после 27 хирургических вмешательств

Блогер Янковски, которую называли живой Барби, умерла

В Бразилии при загадочных обстоятельствах умерла 31-летняя бьюти-блогерша Барбара Янковски, более известная под псевдонимом Boneca Desumana («Нечеловеческая кукла»). Об этом 5 ноября сообщило издание Daily Star.

Девушка была найдена без признаков жизни в элитном таунхаусе в Сан-Паулу. Ранее она перенесла 27 пластических операций и потратила на изменение внешности свыше 42 тысяч фунтов стерлингов — около 4,4 миллиона рублей.

Следствие установило, что в день смерти Барбара находилась вместе с 51-летним владельцем дома, который нанял ее для интимных услуг. Мужчина рассказал полиции, что они употребляли наркотики, а затем девушка уснула рядом с ним во время просмотра телевизора. Позже он обнаружил ее мертвой.

Полиция квалифицировала произошедшее как «подозрительную смерть». При осмотре тела у блогерши нашли травму глаза и следы на спине. Известно также, что перед сном у Янковски начался сильный кашель. Подруга владельца дома утверждала, что травма глаза могла появиться в результате падения.

Барбара имела более 55 тысяч подписчиков и активно вела соцсети под именем Human Barbie. После одной из последних операций она опубликовала фото с воспаленными глазами, отметив, что шрамы почти незаметны.

Полиция ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, которые должны установить точную причину смерти блогерши.

