Иран атаковал военную базу США в ответ на удар рядом с аэропортом Бендер-Аббас
При повторении инцидента исламская республика пообещала еще более решительную реакцию.
Фото: www.globallookpress.com/ Iranian Army Office
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес ответный удар по военной авиабазе США. Об этом в своем Telegram-канале сообщило агентство Tasnim.
Атака стала реакцией на удары Соединенных Штатов по военному объекту у аэропорта Бендер-Аббас.
«Этот ответ является серьезным предупреждением, чтобы враг знал, что атака не останется без ответа, и, если она повторится, наш ответ будет более решительным», — процитировало агентство заявление КСИР.
Там также отметили, что ответственность за все последствия лежит на США.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что армия Штатов сбила четыре иранских беспилотника-камикадзе и уничтожила установку для запуска дронов.
По информации американских СМИ, дроны исламской республики должны были нанести удар по торговому судну и кораблю Военно-морских сил США.
До этого агентство Reuters заявило, что Содиненные Штаты атаковали военный объект в Иране, который угрожал передвижению судов в Ормузском проливе.
