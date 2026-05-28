Время тьмы и холода: как животные спаслись от астероида, уничтожившего динозавров

Черепахи, крокодилы, некоторые птицы пережили астероид, уничтоживший динозавров

Когда около 66 миллионов лет назад астероид рухнул в районе современного мексиканского полуострова Юкатан, последствия ощутила вся планета. Удар сформировал кратер Чикшулуб, поднял в атмосферу огромное количество пыли, сажи и аэрозолей, перекрыл доступ солнечному свету и нарушил пищевые цепочки.

Из-за катастрофы исчезли около трех четвертей видов животных и растений. Погибли нептичьи динозавры, птерозавры, аммониты и многие крупные морские рептилии. Однако часть животных пережила период тьмы, похолодания и нехватки пищи.

Среди выживших оказались предки современных птиц, небольшие млекопитающие, крокодилы, амфибии и черепахи. Важно уточнить: динозавры исчезли не полностью — птицы являются единственной пережившей катастрофу ветвью динозавров.

Почему черепахи пережили падение астероида

Особое внимание ученых привлекли черепахи. В отличие от многих других групп рептилий, они сравнительно благополучно пережили мел-палеогеновое вымирание. Палеонтологи давно предполагали, что помочь им могли водный образ жизни, медленный обмен веществ и способность долго обходиться небольшим количеством пищи.

Теперь исследователи обнаружили еще один возможный фактор выживания — рацион. Ученые из Фрибурского университета и баварского музея Urwelt-Museum Oberfranken изучили эволюцию черепах, живших на границе мелового и палеогенового периодов.

Выяснилось, что больше шансов пережить катастрофу было у черепах, способных раскусывать твердую пищу: раковины улиток и двустворчатых моллюсков, панцири мелких беспозвоночных и другие защищенные источники питания. Такая специализация называется дурофагией.

По расчетам исследователей, вероятность выживания для черепах, приспособленных к твердой пище, составляла около 89–92%. Для видов, которые не обладали подобными особенностями челюстей, показатель был ниже — примерно 64–66%.

При этом ученые подчеркивают: одни только крепкие челюсти не объясняют всего. Катастрофу пережили и некоторые черепахи с иным рационом.

Как твердая пища спасла животных от голода

После падения астероида привычная жизнь на Земле практически остановилась. Пыль и выбросы, попавшие в атмосферу, на некоторое время резко уменьшили количество солнечного света. Растения начали гибнуть, а вместе с ними исчезала пища для травоядных животных. Следом лишались добычи крупные хищники.

Особенно тяжело пришлось обитателям суши, которые зависели от зеленых растений или от животных, питавшихся ими. В водоемах ситуация могла быть немного устойчивее: там сохранялись пищевые цепочки, связанные с органическими остатками, донными организмами и моллюсками.

Черепахи, способные раскалывать раковины, получали доступ к запасу пищи, который мог оставаться доступным даже после разрушения привычных экосистем.

Улитки и двустворчатые моллюски жили в воде и на дне водоемов, а их присутствие не зависело от свежей растительности настолько сильно, как жизнь крупных наземных травоядных.

Именно поэтому водные черепахи и виды с подходящим рационом могли получить преимущество в первые тяжелые месяцы и годы после глобальной катастрофы.

Почему не вымерли крокодилы

Крокодилы и их древние родственники также пережили падение астероида, хотя многие крупные рептилии исчезли. Ученые связывают это с образом жизни этих животных.

Крокодилы могли находиться в воде, прятаться на берегах и длительное время обходиться без постоянной пищи. В отличие от крупных хищных динозавров, которым регулярно требовалась добыча, крокодилы способны замедлять обмен веществ и пережидать неблагоприятные периоды.

Кроме того, пресноводные экосистемы могли пострадать меньше, чем наземные леса и океанические пищевые цепочки. В реках и озерах сохранялись органические остатки, рыба, беспозвоночные и другая пища, доступная полуводным хищникам.

Однако выжили не все крокодилообразные. Преимущество получили преимущественно небольшие и средние формы, связанные с пресной водой и сушей. Крупные виды и специализированные морские рептилии перенесли катастрофу значительно хуже.

Как выжили маленькие млекопитающие

Млекопитающие часто воспринимаются как главные победители после исчезновения динозавров. Однако сама катастрофа едва не уничтожила и их. Исследование ученых из Университета Бата показало, что в Северной Америке после падения астероида исчезли более 90% известных видов млекопитающих.

Уцелели немногие. Их преимуществом могли стать небольшие размеры, способность прятаться в норах и сравнительно неприхотливый рацион. Маленькому зверьку требовалось значительно меньше пищи, чем крупному динозавру, а пережить самые опасные часы и дни после удара он мог под землей.

Некоторые млекопитающие питались насекомыми, семенами, остатками растений и любой доступной органикой. В мире, где привычные пищевые цепочки рухнули, такая всеядность становилась преимуществом.

После того как крупные динозавры исчезли, для млекопитающих освободилось множество экологических ниш. Постепенно они начали увеличиваться в размерах, осваивать новые способы питания и расселяться по планете. Именно последствия астероидной катастрофы в конечном счете открыли путь развитию мира, в котором позже появились приматы и человек.

Почему птицы спаслись, а другие динозавры — нет

Современные птицы — это потомки динозавров, которым удалось пережить глобальное вымирание. Но уцелели далеко не все древние птицы: многие их группы исчезли вместе с крупными родственниками.

Одной из версий выживания предков современных птиц считается их способность питаться семенами. После гибели лесов и сокращения насекомых семена могли дольше сохраняться в почве и становиться редким доступным источником еды.

Небольшие размеры также помогали выживанию: маленьким птицам требовалось меньше корма, чем крупным пернатым динозаврам. Кроме того, некоторые из них могли жить на земле или около воды, а не зависеть полностью от лесов, которые сильно пострадали после удара.

Позже птицы быстро заняли освободившиеся экологические ниши. Сегодня именно они являются живым напоминанием о том, что эпоха динозавров закончилась не полностью.

Кто погиб после падения астероида

Самыми уязвимыми оказались крупные животные и виды, зависевшие от устойчивых пищевых цепочек. Нептичьи динозавры не смогли пережить длительный период нехватки растений и добычи. Крупные морские рептилии, включая мозазавров и плезиозавров, также исчезли.

Пострадали многие виды рыб, моллюсков, ящериц, птиц и млекопитающих. То, что определенная группа животных существует сегодня, еще не означает, что катастрофа прошла для нее легко. Многие современные линии происходят лишь от небольшого числа видов, которым случайно или благодаря удачным приспособлениям удалось выжить.

Именно поэтому ученые осторожны в выводах. Маленький размер, жизнь в воде, норы или разнообразное питание помогали, но не гарантировали спасения. Катастрофа была настолько масштабной, что даже животные с подходящими особенностями могли исчезнуть.

Что произошло на Земле после удара астероида

Астероид диаметром около десяти километров упал в районе современного Мексиканского залива. Удар вызвал мощнейшие землетрясения, цунами, выброс раскаленных пород и глобальные пожары.

Но главная опасность наступила позже. Частицы пыли, серосодержащие аэрозоли и сажа поднялись в атмосферу, из-за чего солнечного света стало значительно меньше. На планете началась так называемая ударная зима: снизилась температура, нарушился фотосинтез, начали рушиться пищевые цепочки.

Сначала погибали растения и планктон, затем животные, которые ими питались, а следом — хищники. Жизнь не исчезла полностью, но мир после падения астероида оказался совершенно другим.

Почему ученые до сих пор изучают выживших животных

История черепах, крокодилов, птиц и млекопитающих помогает понять, почему одни виды исчезают во время глобальных кризисов, а другие получают шанс на продолжение эволюции.

Новое исследование черепах важно именно потому, что оно показывает: значение имели не только размер тела или место обитания, но и конкретная пища, которую животное могло добыть после катастрофы. Возможность разгрызать раковины оказалась не просто особенностью челюстей, а потенциальным билетом в новый мир.

При этом ученым еще предстоит изучить больше ископаемых останков, чтобы точнее определить, какие виды действительно пересекли границу массового вымирания, а какие появились уже после нее.

Падение астероида уничтожило привычную экосистему эпохи динозавров, но не уничтожило жизнь. Уцелели не самые большие и сильные, а те, кому хватило пищи, укрытия и способности переждать время, когда Земля стала почти непригодной для прежних хозяев планеты.

