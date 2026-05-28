Эхо и шум — не показатель: каковы реальные признаки прослушки телефонных звонков

Рита Цветкова
Простые инструменты, препятствующие вторжению шпионов, есть в каждом смартфоне. Но не каждый ими пользуется.

Как понять прослушивают ли ваш телефон — признаки

IT-специалист Рыбников: щелчки и шумы не означают, что телефон прослушивают

Шум, эхо, щелчки и другие искажения звука во время телефонного разговора необязательно указывают на прослушку. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Российского технологического университета Андрей Рыбников. По его словам, этот миф родился еще в аналоговую эпоху, когда сигнал передавался по проводам и любое стороннее подключение к линии могло повлиять на звук.

В мобильной связи звук голоса преобразуется в цифровые данные и передается через сеть базовых станций и коммутационное оборудование оператора. Если кто-то вмешается в разговор, никаких акустических признаков прослушки обнаружить не удастся. Подключиться можно на уровне техники оператора связи, которая проводит соединение, но и в этом случае звонок не будет отличаться от обычного. Кроме того, мобильные сети используют защиту передачи данных.

«Телефон постоянно обменивается данными с ближайшей базовой станцией, и любое ослабление сигнала отражается на передаче голоса… Такие эффекты отражают состояние канала связи и сами по себе не указывают на перехват разговора», — сказал эксперт.

Как отметил Рыбников, доступ к микрофону и функции записи звонка возможен, если на смартфон установлена вредоносная программа или приложение с избыточными разрешениями. После завершения беседы аудиофайл передается через интернет на внешний сервер. Нужно обращать внимание не на звук, а на внезапное появление новых приложений, которые запрашивают доступ к микрофону без очевидной причины.

Чтобы исключить этот риск, достаточно контролировать программное обеспечение — устанавливать сервисы только из официальных магазинов, проверять разрешения и удалять ненужные программы. Если наличие звука необязательно, не стоит разрешать программе привязываться к микрофону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники научились воровать данные банков через поддельные бесплатные VPN-сервисы.

