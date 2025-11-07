Держал в страхе всю округу: одинокий лев оказался псом с причудливой стрижкой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 69 0

Необычное животное привлекло внимание национальной полиции и СМИ.

В Ирландии льва приняли за пса

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: державший в страхе Ирландию лев оказался псом с причудливой стрижкой

В западной части Ирландии жители заметили крупное рыжевато-коричневое существо с пышной гривой и хвостом, которое передвигалось по лесу и по внешнему облику напоминало хищника. Полиция начала проверку и позже установила, что на самом деле в кадрах запечатлен ньюфаундленд по кличке Маус с особой декоративной стрижкой. Об этом сообщает New York Post.

При осмотре места происшествия стражи порядка подтвердили, что животное дружелюбное и не представляет угрозы: собака приблизилась к полиции, виляла хвостом, а сотрудники даже сделали с ней фотографию для документации инцидента. Первоначальные описания очевидцев ввели людей в заблуждение и спровоцировали масштабное реагирование правоохранителей.

Событие произошло в графстве Клэр, в лесистой местности на западе страны; в социальных сетях местные жители активно обсуждали появление «льва», что привлекло внимание национальной полиции и СМИ. Полиция Киллало опубликовала разъяснение о результатах проверки и развеяла волнение населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте
21:16
Баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году