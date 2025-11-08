Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест Биньямина Нетаньяху

|
Даниил Ципелев
Премьер-министра обвинили в геноциде в секторе Газа.

Почему в Турции выдали ордер на арест Биньямина Нетаньяху

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В Турции обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряд других высокопоставленных лиц государства в геноциде и других преступлениях на территории сектора Газа. Ордера на их арест выдала генпрокуратура Стамбула. Об этом, ссылаясь на пресс-релиз ведомства, сообщило издание Bugün Kıbrıs.

«В отношении 37 подозреваемых, среди которых премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Исраэль Кац, выдан ордер на арест по обвинению в совершении геноцида и преступлений против человечности», — отмечается в материале.

Турецкие власти обвинили Израиль в геноциде и массированных бомбардировках сектора Газа. Уточняется, что генпрокуратура выдала ордера на арестизраильских чиновников после тщательного расследования действий страны на территории сектора Газа.

В документе подробно описали каждый инцидент с участием израильских военных. В частности, турецкая сторона обвинила военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в убийстве шестилетней девочки Хинд Раджаб 29 января 2024 года, в машину родственников которой выпустили 335 пуль, нападении на баптистскую больницу «Аль-Ахли», атаке на Турецко-Палестинскую больницу дружбы и блокировку сектора Газа.

Отношения между Израилем и Турцией остаются натянутыми с 2023 года, когда Анкара открыто поддержала ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Турция может подвергнуться атакам со стороны Израиля.

