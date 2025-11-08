Дамская ссора в Брюсселе: фон дер Ляйен не дала Каллас назначить себе советника

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 86 0

Глава внешнеполитической службы ЕС хотела взять в помощники давнего врага своей соперницы.

Из-за чего поссорились Каллас и фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com/Peng Ziyang

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фон дер Ляйен помешала Кае Каллас назначить себе советника

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас не смогла взять в помощники экс-главу аппарата президента ЕК Мартина Зельмайра. Об этом пишет Politico.

Зельмайра называют «главным врагом» руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Каллас стремилась упрочить свои позиции в Брюсселе на фоне борьбы за власть с Фон дер Ляйен, посадив рядом с собой одного из самых ярых врагов соперницы.

Зельмайр беспощадно критикует нынешнюю главу ЕК, авторы публикации назвали его «монстром под кроватью для фон дер Ляйен» и «чудовищем из Берлаймонта», а в политических кругах он имеет прозвище «Распутин» — отсылка к русскому странствующему проповеднику, который имел большое влияние в Российской Империи.

Из-за противодействия со стороны европейских чиновников Зельмайр не смог вернуться в Брюссель и остался исполнять обязанности посла в Ватикане. Ранее Die Welt писала, что Урсула фон дер Ляйен выиграла борьбу за власть в ЕС, которую журналисты остроумно назвали «перетягиванием каната между двумя альфа-дамами».

Теперь Зельмайру предстоит решить, оставаться ли на формальной должности посла в Ватикане или покинуть политический аппарат Евросоюза после 22 лет службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Урсула фон дер Ляйен и немецкий канцлер Фридрих Мерц собирались отказаться от саммита латиноамериканских стран СЕЛАК в Колумбии из-за боязни разозлить Трампа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году