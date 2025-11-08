Дамская ссора в Брюсселе: фон дер Ляйен не дала Каллас назначить себе советника

Фон дер Ляйен помешала Кае Каллас назначить себе советника

Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас не смогла взять в помощники экс-главу аппарата президента ЕК Мартина Зельмайра. Об этом пишет Politico.

Зельмайра называют «главным врагом» руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Каллас стремилась упрочить свои позиции в Брюсселе на фоне борьбы за власть с Фон дер Ляйен, посадив рядом с собой одного из самых ярых врагов соперницы.

Зельмайр беспощадно критикует нынешнюю главу ЕК, авторы публикации назвали его «монстром под кроватью для фон дер Ляйен» и «чудовищем из Берлаймонта», а в политических кругах он имеет прозвище «Распутин» — отсылка к русскому странствующему проповеднику, который имел большое влияние в Российской Империи.

Из-за противодействия со стороны европейских чиновников Зельмайр не смог вернуться в Брюссель и остался исполнять обязанности посла в Ватикане. Ранее Die Welt писала, что Урсула фон дер Ляйен выиграла борьбу за власть в ЕС, которую журналисты остроумно назвали «перетягиванием каната между двумя альфа-дамами».

Теперь Зельмайру предстоит решить, оставаться ли на формальной должности посла в Ватикане или покинуть политический аппарат Евросоюза после 22 лет службы.

