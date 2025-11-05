Лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии из-за страха перед Трампом

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 23 0

Решение глав Европейского союза связано с агрессивной позицией США в отношении региона.

Почему лидеры Европейского союза пропустят саммит в Колумбии

Фото: www.globallookpress.com/Francis Chung - Pool via CNP

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Большинство европейских лидеров не намерены посещать саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Колумбии, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и немецкий канцлер Фридрих Мерц собрались отказаться от встречи высокого уровня отчасти из-за опасений разозлить американского лидера.

Как рассказал пресс-секретарь канцлера Стефан Корнелиус, Мерц не поедет в Колумбию якобы из-за «низкой активности других глав государств и правительств».

По данным агентства, лишь пять европейских лидеров и три участника от региона Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в международных переговорах, которые пройдут в Санта-Марте (Колумбия) 9 –10 ноября. Как сообщили источники Bloomberg, низкая посещаемость глав Европейского союза связана с агрессивно настроенной позицией США в отношении региона.

На саммите поднимут такие вопросы, как усиление торговых отношений и противостояние организованной преступности. Страны Латинской Америки и Карибского бассейна также хотят использовать встречу высшего уровня для обсуждения последних действий Трампа в регионе.

Речь идет об американских санкциях против президента Колумбии Густаво Петро, а также об угрозах применить силу против Венесуэлы. Дональд Трамп 20 октября заявил, что считает президента Колумбии Густаво Петро причастным к выходу ситуации с наркотиками в стране «из-под контроля». Он назвал колумбийского главу сумасшедшим и заявил, что Вашингтон не будет мириться с якобы массовым производством и экспортом кокаина.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, военно-воздушные силы (ВВС) США 5 ноября нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. До этого, в середине октября, президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «очень большой» подводной лодки, которая перевозила наркотики из Латинской Америки в сторону Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.89
-0.09 93.38
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:19
Лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии из-за страха перед Трампом
6:00
«Панцирь» против дрона ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака
5:38
Атомный авианосец США «Джордж Вашингтон» вошел в порт Пусан в Южной Корее
5:20
Акции компаний «Яшкино» и «Кириешки» передали в доход государства
5:01
В Госдуме напомнили о штрафах за неправильную резину

Сейчас читают

Названа возможная причина крушения самолета MD-11 в США
«Его любила вся страна»: поэт-песенник Шаганов о смерти Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Звезда на все времена: Чем запомнился Юрий Николаев

Интересные материалы

Дмитриевская родительская суббота в 2025 году: что делать
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео