Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мневниковской пойме

В Мневниковской пойме началось строительство второго пешеходного моста, который соединит восточную часть поймы с парком «Фили» и обеспечит пешеходную связь со станцией метро «Терехово» Большой кольцевой линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, сейчас ведутся подготовительные работы. В ближайшее время строители возведут искусственные полуострова для установки кранов, необходимых при сборке пролетных строений. После этого планируется собрать арку, установить и натянуть вантовую систему. Собянин подчеркнул, что строительство не повлияет на судоходство.

Длина нового моста составит около 200 метров, ширина — почти 12. Конструкцию выполнят в едином стиле с Гагаринским мостом — в серых тонах с красными акцентами.

В западной части поймы уже возводится еще один пешеходный мост, который соединит территорию с районом Крылатское. Как уточнил мэр, оба объекта откроют в 2027 году. К этому времени в Мневниковской пойме появится прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк.

