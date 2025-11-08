Собянин: второй пешеходный мост будет построен в Мневниковской пойме

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Оба объекта соединят парки и жилые районы, их планируют открыть в 2027 году.

В Мневниковской пойме построят два пешеходных моста

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

В Мневниковской пойме началось строительство второго пешеходного моста, который соединит восточную часть поймы с парком «Фили» и обеспечит пешеходную связь со станцией метро «Терехово» Большой кольцевой линии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, сейчас ведутся подготовительные работы. В ближайшее время строители возведут искусственные полуострова для установки кранов, необходимых при сборке пролетных строений. После этого планируется собрать арку, установить и натянуть вантовую систему. Собянин подчеркнул, что строительство не повлияет на судоходство.

Длина нового моста составит около 200 метров, ширина — почти 12. Конструкцию выполнят в едином стиле с Гагаринским мостом — в серых тонах с красными акцентами.

В западной части поймы уже возводится еще один пешеходный мост, который соединит территорию с районом Крылатское. Как уточнил мэр, оба объекта откроют в 2027 году. К этому времени в Мневниковской пойме появится прямой рекреационный маршрут между районами Крылатское и Филевский Парк.

