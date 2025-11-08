Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 1 335 0

Причина — начало церковно-судебного производства над митрополитом Нестором.

Почему Патриарх Кирилл отстранил митрополита Нестора

Фото: patriarchia.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы митрополита Нестора (в миру — Евгений Сиротенко. — Прим. ред.). Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Отмечается, что решение было принято по причине начала церковного суда над митрополитом. Причина инициации производства не уточняется.

«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством», — отметили в сообщении.

Уточнялось, что временное управление вышеперечисленными каноническими структурами было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Известно также, что в мае патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отправлялся в качестве представителя от РПЦ на интронизацию Папы Римского Льва XIV.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ предотвратила покушение на митрополита Тихона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:46
Сильный скачок: на сколько выросла цена автомобилей в РФ из-за утильсбора
23:24
Критическое разрушение: стоматолог указал на важность подготовки зубов к зиме
23:01
Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
22:32
Минобороны Бельгии разослало почти 150 тысяч писем гражданам страны с призывом идти в армию
22:12
Власти афганской провинции обязали женщин носить бурку для посещения госучреждений
21:38
Кто слева сидел, тем было хуже: пострадавший в ДТП в Таиланде рассказал об инциденте

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я у него учился» — Владимир Березин высказался о Юрии Николаеве
«Долго и серьезно болел»: Елена Малышева про жизненный путь Юрия Николаева
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году