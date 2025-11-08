Умер итальянский дирижер, композитор и телеведущий Пеппе Вессиккио

Алексей Мокряков
Причиной смерти стали осложнения при пневмонии.

Умер итальянский дирижер и композитор Пеппе Вессиккио

Фото: www.globallookpress.com/Maurizio D'Avanzo

В Италии на 70-м году жизни умер знаменитый дирижер, композитор и телеведущий Пеппе (полное имя — Джузеппе. — Прим. ред.) Вессиккио. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Согласно данным местных СМИ, Вессиккио умер из-за осложнений при пневмонии.

Вессиккио стал всемирно известен именно как дирижер. На протяжении нескольких лет он управлял оркестром на ежегодном музыкальном фестивале в Сан-Ремо.

А сегодня, 8 ноября, в Москве простились с народным артистом России Юрием Николаевым. На траурную церемонию пришли заслуженные артисты РФ певица Зара, Александр Маршал, народный артист РФ Александр Буйнов, телеведущая Елена Малышева, депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов и многие другие друзья и коллеги Юрия Николаева. Об этом сообщал 5-tv.ru.

4 ноября телеведущий был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, но врачи не смогли спасти народного артиста. Юрий Николаев скончался в тот же день в возрасте 76 лет.

