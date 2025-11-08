Баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию на решение суда во Франции о его экстрадиции в США

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

Он уверен, что следственная палата страны относится к делу предвзято.

Как продвигается дело баскетболиста Касаткина во Франции

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Баскетболист Касаткин не будет подавать апелляцию в суде Франции

Российский баскетболист Даниил Касаткин, который был задержан во Франции в июле 2025 года по обвинению в участии в киберпреступлениях, не будет подавать апелляцию на решение суда о его экстрадиции в США. Об этом 5-tv.ru рассказал его адвокат Фредерик Бело.

Касаткин уверен: следственная палата Франции относится к делу предвзято и у него, передает слова своего подзащитного юрист, нет шансов добиться справедливости.

При этом Касаткин не отходит от своей позиции, настаивая на полной невиновности.

«Он ждет решения премьер-министра Франции и рассчитывает на поддержку своей страны — России, что является его последней надеждой перед неизвестностью экстрадиции в США», — отметил адвокат баскетболиста.

Касаткин был задержан 9 июля во Франции по запросу США. Его обвиняют в киберпреступлениях. Об этом сообщал 5-tv.ru. По заявлению Вашингтона, некая хакерская сеть, в которой якобы участвовал россиянин, инициировала атаки на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения в Штатах.

