Во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина

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Спортсмену грозит экстрадиция в США.

Фото, видео: Валентина Певцова/ТАСС; 5-tv.ru

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Недавно стало известно о задержании российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции по запросу США. Как выяснилось, спортсмен находится под стражей с 23 июня по подозрению в неких киберпреступлениях.

Все обвинения он отрицает, передает газета Le Monde со ссылкой на судебные слушания в Париже. Там было принято решение оставить россиянина под стражей. При этом ему грозит экстрадиция в США.

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