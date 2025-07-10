Во Франции задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина

Недавно стало известно о задержании российского баскетболиста Даниила Касаткина во Франции по запросу США. Как выяснилось, спортсмен находится под стражей с 23 июня по подозрению в неких киберпреступлениях.

Все обвинения он отрицает, передает газета Le Monde со ссылкой на судебные слушания в Париже. Там было принято решение оставить россиянина под стражей. При этом ему грозит экстрадиция в США.