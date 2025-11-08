Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

Автомобили с таким дефектом выпускались в течение пяти лет.

Почему в США отзовут около 400 тысяч автомобилей

Фото: 5-tv.ru

В США отзовут около 400 тысяч автомобилей из-за бракованных колесных дисков

Компания Honda отзовет в США около 400 тысяч автомобилей из-за проблемы с колесными дисками. Об этом сообщило американское отделение японского производителя на своем сайте.

«American Honda (Дочерняя компания японской Honda Motor Company. — Прим. Ред.) добровольно отзовет около 406 тысяч автомобилей Honda Civic 2016–2021 модельного года в США для проверки ограниченного количества колесных дисков (3 276 единиц), которые были проданы в США и могли быть изготовлены ненадлежащим образом», — отмечается в пресс-релизе.

Причиной отзывной компании послужило то, что поставщик колесных дисков допустил ошибку при их производстве и не запрессовал стальные вставки в местах крепления гаек. Это, в свою очередь, ведет к деформации посадочной поверхности, что может стать причиной ослабления крепления и отсоединения гаек, вследствие чего и само колесо может быть потеряно во время движения.

В то же время в компании уточнили, что они не получали никаких подтвержденных сообщений об авариях или травмах, связанных с этой проблемой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российских автовладельцев могут оштрафовать за использование зимних шин с глубиной протектора менее четырех миллиметров.

Опасные колеса: в США отзовут около 400 тысяч машин из-за проблем с дисками
