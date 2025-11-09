«Плюс одна фобия»: почему Люся Чеботина боится искусственного интеллекта

Люся Чеботина заявила, что ИИ-ролики могут спровоцировать фобии

Ролики, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), на которых происходят аварии или кто-то получает травмы, спровоцировали у певицы Люси Чеботиной новую фобию. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на ежегодном концерте «Звезды Востока», прошедшем на сцене Live Арена, рассказала сама исполнительница.

«Я очень мнительный человек. Я безумно переживаю, когда мне попадаются какие-то видео с искусственным интеллектом, когда кто-то где-то падает, какая-то происходит авария. <…> И такие видео действительно могут ранить и добавить плюс одну фобию», — отметила исполнительница.

К тому же певица призналась, что такие видео спровоцировали у нее одну фобию. Однако Чеботина не рассказала, какую именно.

Кроме того, певица призвала людей перестать генерировать такие ролики, так как многие жители России, как и она сама, принимают их слишком близко к сердцу, из-за чего сильно переживают.

