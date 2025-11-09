Новая гонка вооружений: чем США собираются ответить на «Буревестник» и «Посейдон»

США проводят ядерные испытания вблизи населенных пунктов

Приехавший к Дональду Трампу Виктор Орбан получил исключение из санкций для Венгрии — это и покупка российской нефти, и строительства атомной станции по российскому проекту. Да и в целом Трамп, вроде как, опять готов встречаться в Будапеште с Владимиром Путиным.

Ох уж эти американские дипломатические горки! А на самом деле — готовятся Штаты к ядерным испытаниям или нет? Что творится на их полигоне в Неваде? Узнали корреспонденты «Известий» Николай Мастеров и Антон Золотницкий.

На горизонте мировой политики снова ядерные грибы. Москва и Вашингтон обмениваются сигналами стратегического назначения. Россия готова ответить на любую угрозу.

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал», — отметил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что денуклеаризация была бы замечательной идеей. Мы можем взорвать мир 150 раз. В этом нет необходимости», — говорит президент США Дональд Трамп.

То вновь приказывает начать ядерные испытания.

«Из‑за испытательных программ других стран я распорядился, чтобы Военное министерство приступило к испытаниям нашего ядерного оружия на равных условиях», — заявил президент США Дональд Трамп.

Противоречивость американского лидера компенсируется последовательностью американских ядерных стратегов. На неделе Пентагон отчитывается об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

К полноценным ядерным испытаниям в Вашингтоне тоже подступаются планомерно. О необходимости возобновить тесты в 2024 году писал Роберт О’Брайен, бывший советник Трампа по национальной безопасности. Он же призывал обеспечить «количественное и качественное» превосходство США в ядерной сфере.

«Как вообще это можно трактовать? Это же, по сути, призыв к отказу от ядерного паритета?» — спросил обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«Это, естественно, начало, ну, по сути, гонки стратегических вооружений. Отказ, главное, не столько от паритета с Россией, сколько от складывающейся десятилетиями системы контроля над вооружениями между Россией и США», — рассказал кандидат политических наук, директор центра военно-экономических исследований института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — одно из звеньев контроля. США его подписали в 1996 году, но так и не ратифицировали. Россия в 2023 году в ответ отозвала свою ратификацию. На совещании Совета безопасности Владимир Путин подчеркивает: наша страна при этом продолжает придерживаться всех обязательств по соглашению.

«Вместе с тем действительно еще в Послании Федеральному Собранию в 2023 году мною было сказано, что в случае, если Соединенные Штаты либо другие государства — участники соответствующего Договора проведут такие испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», — сказал Владимир Путин.

Последний ядерный боезаряд США подрывали в 1992 году. По единственной разрешенной на тот момент схеме подземного взрыва. Менее 20-ти килотонн заложили в шахту полигона в Неваде. На объекте, который вновь может сотрясти глобальную систему безопасности, работает Николай Мастеров.

Последние испытания в атмосфере, с характерным грибом, здесь прошли 63 года назад. С тех пор только подземные взрывы. Местный неровный рельеф позволяет подрывать заряды и в штольнях, и в скважинах.

Вообще, в отличие от советских и российских полигонов, невадский расположен совсем недалеко от населенных пунктов. До Лас-Вегаса отсюда всего 105 километров. Но радиоактивные осадки выпадали в основном на город Сент-Джордж в соседнем штате Юта. Больных раком, к слову, там в среднем больше, чем по стране.

Таких небольших городков полно вокруг полигона. В начале прошлого века людей сюда привлекала «золотая лихорадка». Новый виток лихорадки — ядерной — скорее может отпугнуть оставшихся жителей. Но это вряд ли заботит власти в Вашингтоне.

На подготовку к новым испытаниям у Вашингтона могут уйти недели или месяцы.

Но на совещании в Кремле Владимиру Путину докладывают: к заявлениям Белого дома нельзя не относиться серьезно. США проводят форсированную модернизацию своих стратегических наступательных вооружений.

«Идут работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты „Сентинел“ с новой ядерной боеголовкой. Ее дальность стрельбы составит 13 тысяч километров», — доложил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Белый дом отчаянно пытается сдвинуть маятник ядерного баланса в свою сторону. Но впервые за долгое время оказался в позиции догоняющего. Первый американский гиперзвуковой комплекс Dark Eagle только проходит испытания, в российском же арсенале уже «Кинжал», «Циркон», «Авангард».

«У нас более 80% нашей ядерной триады модернизировано. В США этот процент гораздо ниже. То есть основу составляют все-таки ракеты Минитмен, которые, ну, им уже 50 лет — применяются с 70-х годов», — сказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Подходы тоже — не совершенствовались с Холодной войны. Основную ставку Вашингтон делал на превентивный удар и короткое подлетное время своих ракет, размещенных в Европе. Новые российские средства доставки это преимущество нивелируют.

«Паритет в данном случае склоняется в сторону России. То есть Россия приобрела новые средства доставки ядерных боеприпасов, которые никак не перехватываем и имеющими средства противоракетной обороны США», — прокомментировал руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Посейдон» — гарантированное орудие возмездия. «Буревестник» способен обойти все современные системы ПРО. В зоне его поражения — любая точка земного шара.

«У него высокая точность поражения цели, которую он четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время. Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний „Буревестника“ 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят», — добавил президент РФ Владимир Путин.

Россия восстанавливает баланс, разрушенный односторонними действиями Запада. США отказались от договора о ПРО, вышли из соглашения о ракетах средней и меньшей дальности. В следующем году истекает СНВ-3. Последний рубеж — мораторий на проведение ядерных испытаний.

«Если вдруг США выйдут из соответствующего меморандума и вновь вернется к практике ядерных испытаний, совершенно точно симметрично будут действовать и Китай, и Россия, воюя, и Индия, и Пакистан, и многие другие ядерные страны», — говорит доцент финансового университета при правительстве России, директор международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В Кремле отдельно подчеркивают: Владимир Путин поручил не провести ядерные испытания, а изучить целесообразность подготовки к ним. Наша страна не оставляет попыток сохранить и укрепить глобальную систему безопасности. Но долго это одностороннее движение продолжаться не может.

Москва пока не получила четкий ответ Вашингтона о планах по проведению ядерных испытаний. Впрочем, наши планы известны давно. Они были сформулированы в 2023 году.

«В этой ситуации Министерство обороны России и „Росатом“ должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — выступил президент РФ Владимир Путин.