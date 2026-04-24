Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США
Первая встреча двух стран прошла 11–12 апреля, тогда сторонам не удалось договориться.
В Исламабад прибыла иранская делегация для участия во втором раунде переговоров с представителями США. Об этом сообщили в правительстве Пакистана, который вновь выступает посредником в диалоге двух стран.
Первая встреча в подобном формате состоялась в пакистанской столице 11–12 апреля. Тогда иранскую сторону представлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Раунд переговоров завершился безрезультатно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня в конфликте с Ираном по просьбе пакистанской стороны — командующего вооруженными силами Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа.
Американский лидер отметил, что атаки приостанавливаются до тех пор, пока иранские лидеры не выработают единое предложение, однако военные США остаются в боевой готовности.
- 24 апр
- Иран может сделать исключение для России в вопросе пошлин за проход через Ормуз
- 23 апр
- Активист с краской атаковал сына свергнутого иранского шаха Резу Пехлеви
- 23 апр
- Белый дом: США не ставили сроков завершения режима прекращения огня с Ираном
- 22 апр
- Бензин дешевле воды: что происходит на энергетическом рынке в Иране
- 22 апр
- «Трудные времена»: цены на презервативы повысятся из-за войны в Иране
- 22 апр
- «Перемирие ничего не значит»: что происходит с переговорами между Ираном и США
- 22 апр
- «Взирают свысока»: Лавров о разжигании Западом конфликта на Ближнем Востоке
- 22 апр
- «Еще три-пять дней»: Трамп дал Ирану время вернуться к переговорам
- 22 апр
- Более 45 тысяч жителей Тегерана лишились имущества из-за ударов США и Израиля
- 22 апр
- Эхо войны на Ближнем Востоке: Европе грозит продовольственный кризис
