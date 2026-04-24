Делегация Ирана прибыла в Пакистан для переговоров с США

Светлана Стофорандова
Первая встреча двух стран прошла 11–12 апреля, тогда сторонам не удалось договориться.

В Исламабад прибыла иранская делегация для участия во втором раунде переговоров с представителями США. Об этом сообщили в правительстве Пакистана, который вновь выступает посредником в диалоге двух стран.

Первая встреча в подобном формате состоялась в пакистанской столице 11–12 апреля. Тогда иранскую сторону представлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, а американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Раунд переговоров завершился безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня в конфликте с Ираном по просьбе пакистанской стороны — командующего вооруженными силами Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа.

Американский лидер отметил, что атаки приостанавливаются до тех пор, пока иранские лидеры не выработают единое предложение, однако военные США остаются в боевой готовности.

