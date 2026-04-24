В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 18 0

Гуманитарными посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.

Сколько российских военных удалось вернуть из Украины

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из украинского плена в рамках обмена.

В Министерстве обороны РФ сообщали, что 24 апреля из украинского плена вернули 193 военнослужащих. Взамен украинской стороне были переданы 193 боевика ВСУ.

В ведомстве уточняли, что гуманитарными посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.

Сначала освобожденных доставили на территорию Белоруссии, там им оказали медицинскую и психологическую помощь. В России им предстоит пройти дальнейшую реабилитацию.

До этого, 11 апреля, Россия вернула из украинского плена 175 российских военнослужащих. Кроме того, удалось спасти последних семерых жителей Курской области, которых удерживали боевики ВСУ.

Еще один обмен состоялся 6 марта. Тогда удалось вернуть 300 российских военных, передав украинской стороне 300 пленных боевиков. Посредниками также выступили ОАЭ и США.

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена российскими военными
