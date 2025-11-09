«Счастье зависит от женщин»: Сосо Павлиашвили раскрыл секрет успешных отношений

Певец Сосо Павлиашвили: от женщины зависит 80% семейного счастья

Российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили заявил, что от женщины зависит 80% семейного счастья. К тому знаменитость раскрыл секрет успешных отношений. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на ежегодном концерте «Звезды Востока», прошедшем на сцене Live Арена.

«Доверяйте друг другу. Не оставляйте в себе что-то недосказанное — это раз. А во-вторых, больше уступайте другу другу. <…> От вас (Женщин. — Прим. Ред.) зависит все. 80% счастья зависит от вас. <…> Вы всегда должны говорить льву, что он лев, добытчик… А он все будет делать для вас», — признался исполнитель.

Кроме того, Павлиашвили пожелал, чтобы рядом с каждой женщиной был сильный мужчина, который всегда может уступить. Однако, по словам певца, такое качество характера не означает, что надо залезть к мужчине на шею. Женщина должна делать своего избранника лучше.

Супруга исполнителя певица Ирина Патлах поддержала своего мужа и также рассказала, как сохранить отношения. По ее словам, компромисс играет очень важную роль.

«Слушайте друг друга. Действительно, находите компромисс. Это очень легко. Достаточно только захотеть. Всегда можно договориться. Нет безвыходных ситуаций, которые тупик — и все. Всегда можно найти выход», — поделилась певица.

