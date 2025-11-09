На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X1.79

Лилия Килячкова
Подобные явления могут сопровождаться выбросом плазмы и вызывать геомагнитные возмущения на Земле.

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

Фото: 5-tv.ru

ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X1.79

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока не известен… На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу», — говорится в публикации (ИКИ) РАН.

По информации экспертов, окончательный балл этой вспышки достиг высшего уровня X1.79.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Земле начинается период ретроградного Меркурия, который будет длиться до 29 ноября. В этот период не стоит браться за новые начинания или совершать крупные покупки. С точки зрения астрономии ретроградный Меркурий представляет собой иллюзию, при которой первая планета как будто движется в обратном направлении. Это явление возникает из-за относительного положения орбит Меркурия и Земли, вращающихся вокруг Солнца.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

