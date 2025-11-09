На Солнце зафиксировали мощную вспышку класса X1.79

ИКИ РАН: на Солнце зафиксирована мощная вспышка класса X1.79

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце происходит сильный взрыв на линии Солнце-Земля. Максимум пока не известен… На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу», — говорится в публикации (ИКИ) РАН.

По информации экспертов, окончательный балл этой вспышки достиг высшего уровня X1.79.

