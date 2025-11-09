«Я не знал даже, кто придет»: Кушанашвили платили за оскорбления звезд в эфире

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 83 0

По словам телеведущего, эта часть его деятельности не имела никакого отношения к журналистике.

Почему Кушанашвили всех оскорбляет

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Отар Кушанашвили получал деньги за то, что публично оскорблял звезд

Журналисту и продюсеру Отару Кушанашвили платили за оскорбления звезд в эфире. Об этом он сам рассказал в шоу «Ностальжи».

По словам телеведущего, эта часть его деятельности не имела никакого отношения к журналистике.

«Мне платили деньги... Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился он.

В прошлом Кушанашвили публично заявил, что Леонтьев «в свои 177 лет не помнит, кто он такой» и «не узнает себя в зеркале». 

Комик и ведущий Роман Косицын пошутил в эфире шоу, что Отар «теперь занимается оскорблением всех бесплатно», в ответ на это шоумен рассмеялся.

Телеведущий зачастую не стесняется в выражениях в адрес представителей шоу-бизнеса и спорта, причем порой не щадит даже тех, кого уже нет в живых.

В конце прошлого года Отар Кушанашвили назвал бывшего мужа певицы Анны Седоковой и экс-нападающего «Химок» Яниса Тимму «слабаком». По его мнению, совершив суицид, спортсмен предал всех, кто его любит.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году