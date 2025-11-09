Прощание с художником Эриком Булатовым пройдет в Париже

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

В последние дни жизни творец лежал в одной из французских больниц.

Место прощания с художником Эриком Булановым и его похорон

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Церемония прощания с советским и российским художником, почетным членом Российской академии художеств (РАХ) Эриком Булатовым состоится во Франции, в Париже. Об этом в беседе с ТАСС рассказала подруга семьи Татьяна.

Булатов ушел из жизни во французской столице в этот же день. При этом похоронят Буланова в России, как он и просил.

«Похоронен он будет в Москве. Эрик всегда говорил, что он должен быть похоронен только в России», — добавила она.

Помимо этого, женщина уточнила, что в последние дни жизни художник лежал в одной из парижских больниц, там же он и скончался. 

Эрик Булатов ушел из жизни в возрасте 92 лет. Он был известен своими картинами, в которых соединял текст и изображение, представляя философские образы на стыке живописи, языка и пространства.

В советские годы творца знали, как иллюстратора книг для детей, но международное признание он обрел в жанре концептуальной живописи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что художник Булатов умер от эмфиземы легких.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году