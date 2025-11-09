Художник Булатов умер от эмфиземы легких

Причиной смерти почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова стала эмфизема легких. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи умершего.

Последние три дня Булатов провел в парижской больнице. Эмфизема сильно мучила его на протяжении года, поделилась собеседница издания.

Кроме того, по данным агентства, за несколько часов до того, как стало известно о его смерти, Булатов возглавил топ-20 самых продаваемых ныне живущих российских художников, составленный Forbes. Следом за ним в пятерку лидеров вошли Юрий Купер, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Олег Доу.

Умершему художнику было 92 года, он считается одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного искусства в России. С 1989 года Эрик Булатов жил в Нью-Йорке, в 1990-х художник перебрался в Париж и начал работать там, при этом у него были проекты на территории России.

