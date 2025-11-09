Художник Булатов умер от эмфиземы легких

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 69 0

За несколько часов до смерти член РАХ возглавил список самых продаваемых российских художников.

От чего умер Эрик Булатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадз

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Причиной смерти почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова стала эмфизема легких. Об этом ТАСС сообщила подруга семьи умершего.

Последние три дня Булатов провел в парижской больнице. Эмфизема сильно мучила его на протяжении года, поделилась собеседница издания.

Кроме того, по данным агентства, за несколько часов до того, как стало известно о его смерти, Булатов возглавил топ-20 самых продаваемых ныне живущих российских художников, составленный Forbes. Следом за ним в пятерку лидеров вошли Юрий Купер, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Олег Доу.

Умершему художнику было 92 года, он считается одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного искусства в России. С 1989 года Эрик Булатов жил в Нью-Йорке, в 1990-х художник перебрался в Париж и начал работать там, при этом у него были проекты на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году