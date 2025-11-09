На Украине повреждена первая работающая на биомассе крупная ТЭС

На Украине повреждена первая крупная ТЭС, работающая на биомассе. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко на своей странице в соцсетях. Точные причины повреждения неизвестны.

Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций. ТЭС была построена в 2016 году. На опубликованных в посте фото видно, что объект значительно поврежден.

Ранее 5-tv.ru писал, что все государственные теплоэлектростанции Незалежной остановлены. Об этом сообщала украинская госкомпания «Центрэнерго». Генерация на электростанциях прекратилась.

Из-за отсутствия электроснабжения в Киеве образовался транспортный коллапс. Энергосистема Украины постепенно приходит в негодность, для ее поддержания не хватает ресурсов даже с учетом импорта и экспорта. В «Укрэнерго» отметили, что из-за сложившейся ситуации придется ввести графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

