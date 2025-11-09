На Украине повреждена первая работающая на биомассе крупная ТЭС

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 138 0

Компания, которая занимается эксплуатацией станции, бьет тревогу.

Какие энергетические объекты повреждены на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Patryk Jaracz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Украине повреждена первая крупная ТЭС, работающая на биомассе. Об этом сообщил соучредитель компании-оператора Clear Energy Андрей Гриненко на своей странице в соцсетях. Точные причины повреждения неизвестны.

Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, ветряных и солнечных электростанций. ТЭС была построена в 2016 году. На опубликованных в посте фото видно, что объект значительно поврежден.

Ранее 5-tv.ru писал, что все государственные теплоэлектростанции Незалежной остановлены. Об этом сообщала украинская госкомпания «Центрэнерго». Генерация на электростанциях прекратилась.

Из-за отсутствия электроснабжения в Киеве образовался транспортный коллапс. Энергосистема Украины постепенно приходит в негодность, для ее поддержания не хватает ресурсов даже с учетом импорта и экспорта. В «Укрэнерго» отметили, что из-за сложившейся ситуации придется ввести графики почасовых отключений объемом от одной до двух очередей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Вплоть до летального исхода: трансфузиолог назвал несовместимые группы крови
23:23
Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса
23:05
В Госдуме назвали причины возможной блокировки сим-карты
22:47
Ученые выяснили, откуда взялись таинственные углубления на морском дне у берегов Антарктиды
22:33
Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
22:24
Не первый случай за год: в Саратовской области мужчина едва не погиб, подавившись салом

Сейчас читают

Греки повернули российский газ на Украину
«Я не сошла с ума»: Sevillе рассказала о своей жизненной закалке
ВС РФ взяли под контроль более двух квадратных километров при освобождении Рыбного
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году