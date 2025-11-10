Ученые открыли необычное свойство оливкового масла

Nutritional Neuroscienсе: Оливковое масло помогает бороться с ожирением

Ученые из бразильского Университета Сан-Паулу выяснили, что оливковое масло способно предотвращать воспалительные процессы в головном мозге и помогает похудеть. Соответствующая статья опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

Под контролем профессора Ариадни Перес прошел эксперимент на добровольцах, страдающих лишним весом — их кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Часть из них дополнительно получала нерафинированное оливковое масло. У этой группы зафиксировали менее выраженное воспаление в гипоталамусе, ответственном за обмен веществ. По мнению ученых, это связано с высоким содержанием в продукте полифенолов и витамина E.

Благодаря этому оливковое масло может считаться полезным для профилактики метаболических нарушений, связанных с ожирением, однако стоит учитывать индивидуальные противопоказания, включая его в рацион.

