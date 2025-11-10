Ученые открыли необычное свойство оливкового масла

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 96 0

Продукт оказался очень полезен для борьбы с распространенным заболеванием.

В чем польза оливкового масла

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Nutritional Neuroscienсе: Оливковое масло помогает бороться с ожирением

Ученые из бразильского Университета Сан-Паулу выяснили, что оливковое масло способно предотвращать воспалительные процессы в головном мозге и помогает похудеть. Соответствующая статья опубликована в журнале Nutritional Neuroscience.

Под контролем профессора Ариадни Перес прошел эксперимент на добровольцах, страдающих лишним весом — их кормили пищей с высоким содержанием жиров.

Часть из них дополнительно получала нерафинированное оливковое масло. У этой группы зафиксировали менее выраженное воспаление в гипоталамусе, ответственном за обмен веществ. По мнению ученых, это связано с высоким содержанием в продукте полифенолов и витамина E.

Благодаря этому оливковое масло может считаться полезным для профилактики метаболических нарушений, связанных с ожирением, однако стоит учитывать индивидуальные противопоказания, включая его в рацион.

Ранее 5-tv.ru писал, что оливковое масло входит в ТОП-5 популярных масел среди россиян. В списке также подсолнечное, льняное, масло авокадо и рапсовое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году