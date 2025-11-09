Шокирующие кадры: высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
Высокая волна убила троих человек во время шторма на Тенерифе
Опубликованы кадры сильного шторма на острове Тенерифе, где трое человек погибли и 15 пострадали из-за высоких волн. О трагических инцидентах сообщала газета El Periódico.
Известно, что в Пуэрто-де-ла-Крус погибла 79-летняя гражданка Нидерландов, другая женщина утонула в Ла-Гуанче, еще один мужчина был найден мертвым в Гранадилье.
В общей сложности пострадали 15 человек. У троих мужчин серьезные травмы, в том числе повреждения конечностей, часть пострадавших отделалась ушибами.
Местные жители, едва не утонувшие в Пуэрто-де-ла-Крус, были спасены работниками полиции и очевидцами из числа гражданских, находившимися на месте. Пожилую голландку пытались реанимировать представители специальных служб, а затем экипажи машин скорой помощи, но в итоге констатировали ее смерть. Об этом сообщил местный центр по чрезвычайным ситуациям и координации безопасности.
Отмечается, что правительство Канарских островов объявляло предупреждение за три дня до начала шторма.
