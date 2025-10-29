В Петербурге мужчина утонул в Неве неподалеку от Кунсткамеры

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Ночью на Дворцовой набережной в центре Санкт-Петербурга спасатели выловили из реки тело.

Человек утонул в Неве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Ночью 29 октября в Санкт-Петербурге из вод Невы достали тело погибшего мужчины. По предварительным данным, происшествие произошло в районе Кунсткамеры. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Очевидцы, вызвавшие экстренные службы, рассказали, что человек якобы упал в воду с Дворцового моста. Однако записи камер наблюдения не подтвердили этот момент. Специалисты предположили, что инцидент мог произойти ближе к зданию Кунсткамеры на Университетской набережной.

По словам спасателей, тело мужчины извлекли примерно через полчаса после поступления сигнала. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и полиции.

Сейчас устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы определить, было ли это несчастным случаем или происшествием при иных обстоятельствах.

Ранее в Новосибирске мужчина, который занимается моржеванием, пришел на помощь утопающему на озере Спартак в Калининском районе. Как передает kp.ru, инцидент произошел, когда спасатель находился на работе и решил перекусить. Он услышал крики о помощи и сразу бросился на зов.

