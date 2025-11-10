Дональд Трамп показал главный вход в новый бальный зал Белого дома

Президент США Дональд Трамп показал, как выглядит вход в новый бальный зал Белого дома — части его грандиозного проекта по реконструкции резиденции. Соответствующее фото американский лидер опубликовал в социальных сетях. На снимке — помещение, оформленное в кремовых и бежевых тонах, много позолоты, антикварные канделябры и несколько больших картин, а за тяжелыми золотыми шторами в центре композиции как раз и скрывается проход в бальный зал.

Трамп уже сообщал, что планирует провести масштабную реконструкцию Белого дома, в том числе построить упомянутый зал площадью около 27 квадратных километров и вместимостью до 650 человек. Он будет располагаться в восточном крыле — прежде в этой части размещались офисы первых леди. На все работы, по подсчетам президента, будет потрачено около 200 миллионов долларов — более 16 миллиардов в переводе на рубли.

В октябре 2025 года рабочие уже приступили к сносу части восточного крыла Белого дома. К резиденции американских президентов прибыли бригады и экскаваторы, и дело сдвинулось. При этом прежде Дональд Трамп обещал, что его грандиозные планы по строительству бального зала не помешает остальной части здания.

Проект обещает стать крупнейшим на территории комплекса Белого дома со времен президентства Гарри Трумэна. Наняты, по словам Трампа, лучшие архитекторы мира, согласованы их эскизы. Нынешний лидер надеется, что зал будет готов до конца его срока.

Это помещение для празднеств он назвал своим «подарком стране» и заявил, что проект будет финансироваться за счет его личных средств и частных пожертвований.

