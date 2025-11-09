Трамп пообещал выплатить простым американцам по 2 тысячи долларов с пошлин

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент США назвал противников торговых тарифов в стране «дураками».

Что Трамп сделает с деньгами с пошлин

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп пообещал заплатить каждому американцу, не имеющему высокие доходы, не менее 2000 долларов с доходов, полученных от введенных таможенных пошлин. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что люди в стране, выступающие против повышения торговых тарифов, являются «дураками».

«Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке… Дивиденды не менее 2000 долларов на человека (не считая людей с высоким доходом!) будут выплачены всем», — гласит пост на странице президента.

Трамп обратил внимание на то, что пенсионные накопления американцев сейчас достигли самого высокого показателя за всю историю страны, а также на то, что США «получают триллионы долларов и скоро начнут выплачивать свой огромный долг». Кроме того, политик назвал инвестиции в заводы и фабрики в стране «рекордными».

Ранее 5-tv.ru писал, что по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что снизит таможенные пошлины против Китая на 10%.

