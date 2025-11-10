Чучело премьер-министра Стармера сожгли в Великобритании

Проблемы сейчас у премьер-министра Британии Кира Стамера. Жители королевства настолько отчаялись в попытках напомнить политику о своих проблемах, что решились на крайние и очень показательные меры: они прилюдно сожгли чучело премьера.

Его рейтинг в стране стремительно падает, бюджет трещит по швам, а Стармер занят чем угодно, только не внутренней политикой. К чему это может привести — из британской столицы передает корреспондент «Известий» Анна Жихарева.

Ноябрьский костер перед холодной зимой — напоминание о том, что за полтора года у власти премьер много сделал для главы киевского режима Владимира Зеленского, но забыл о почти 15 миллионах жителей Соединенного Королевства, кто едва сводит концы с концами.

«Ничего уже много лет ничего не меняется. Неважно, кто сейчас у власти, потому что у них нет денег!» — заявил недовольный житель.

Британский бюджет трещит по швам, и это добавляет огня в политический расклад. Лейбористы, чьи рейтинги сгорают не хуже чучела премьера, готовят заговор, как когда-то Гай Фокс. Бикфордов шнур плетут в парламенте, а рвануть должно на Даунинг-стрит, 10.

«Депутаты-лейбористы готовят заговор с целью смещения сэра Кира Стармера. Многие лейбористы в отчаянии из-за падающих рейтингов партии», — сообщили в газете The Independent.

«Дни премьер-министра сочтены», «Кир Стармер „не досидит“ на своем посту даже до лета», — цитирует газета Daily Mail лейбористов.

Такое же мнение уже звучит в телеэфире.

«У нас в правительстве люди типа Кира Стармера, которые в такой драматичный момент летают в Бразилию решать бессмысленные вопросы об углеродной нейтральности. Это безумие, чем он занят? У нас самая дорогая в мире электроэнергия для промышленности», — заявил директор компании по вопросам борьбы с изменением климата и устойчивого развития Морис Кузинс.

Зреет народный бунт. Даже ветераны, отмечающие в воскресенье День памяти солдат, погибших в военных конфликтах с участием британской короны, после необходимой в таких случаях минуты молчания не сдерживают эмоций.

«Я вижу перед глазами ряды белых надгробий, сотни моих друзей и всех остальных, кто отдал жизнь, за что? За страну, какой она стала сегодня? Простите, но жертвы не стоили того результата, который мы имеем сейчас», — считает ветеран Второй мировой войны Алек Пенстон.

Вот и рейтинг лейбористов закономерно скатился до рекордно низкого «мусорного» уровня. Последний опрос показал, что их поддерживают всего 15% — это даже ниже, чем у «зеленых».

«Не Джакарта, не Рио и даже не Париж с Неаполем. Лондон теперь претендует на статус „мусорной столицы“ планеты. Эта улица, Грин-стрит, по иронии судьбы, „зеленая“ только в названии, по сути — это грандиозная помойка», — заявила журналист.

Впрочем, Великобритания страдает не только от плохой работы коммунальных служб. Да и как платить уборщикам, если деньги Лондон тратит на Украину. Гораздо жестче кризис поколений.

Возможно, эта пестрая публика слышала прогнозы, что Великобритания скатывается в экономический кризис из-за рекордных расходов на оплату больничных — почти 100 миллиардов евро. Такую дыру в бюджете не объяснишь никакой солидарностью с Зеленским, тем более что предстоят новые расходы. Глава МВД Сабина Махмуд анонсировала масштабную программу борьбы с нелегальной миграцией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.