Важная дата в освоении человеком космоса. Ровно 55 лет назад Советский Союз запустил на поверхность спутника Земли первый в мире луноход. Спустя неделю аппарат добрался и сразу приступил к важнейшей миссии.

Советские ученые получали фотографии лунного грунта и огромное количество информации для его анализа, что ознаменовало не только новую эру в изучении нашего спутника, но и стало отправной точкой глобальной космической гонки. Корреспондент «Известий» Павел Матвеев пообщался с теми, кто творил историю.

Это был не просто научный прорыв, это было какое-то сумасшествие. На Луну, которой поэты душевно восторгались с почтительного расстояния, разумно послали дитя свое, физически и математически выверенное.

«Это отработка новых технологий, абсолютно неизвестных на тот момент, это было, наверное, сродни полета человека в космос, только то была проверка человеческих возможностей, а это именно инженерных способностей», — объяснил руководитель лунной программы НПО им. Лавочкина Кирилл Живихин.

«Посмотрите ему в глаза, вы увидите там вечность. Это „Луноход-3“, который был после первого и второго, но никуда не полетел — посчитали, что слишком дорого. Вообще, лунная программа — вещь недешевая. И тогда возникает главный вопрос мироздания: зачем?» — сообщил корреспондент.

А затем, например, чтобы построить на Луне станцию для пересадки на более дальние маршруты, на Марс, например, все же им давно бредят. Но не только для этого.

«Есть предположение, что Луна богата редкоземельными металлами. Богата настолько, что довезти вот эти редкоземельные, привезти с Луны дешевле, чем добыть на Земле. А без редкоземельных металлов нет электроники современной, что-то другое нужно придумать», — отметил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Луноход-1» отправлял с Луны данные не три месяца, как планировалось, а все 11. Потом «устал» ползать, с тех пор там и отдыхает, миссия выполнена. Но успех Советов не оставил равнодушными американцев: как это они вдруг опять не первые?

«Американцы тоже готовились к высадке на Луну, и мы мощно продвигали тему изучения Луны автоматическими станциями, то есть намного дешевле, с меньшими рисками. Человека же на борту нет, а образцы те же самые», — добавил ведущий специалист музея НПО им. Лавочкина Сергей Озеринин.

В свете противостояния сверхдержав вопрос «зачем» для американцев уже, конечно, не стоял. И ладно, что фотографии делали потом в студии, маленький обман — не обман. Эффект достигнут и успокоились.

«Пропагандистская задача была лучше решена американцами, потому что люди на Луне — это, конечно, достижение, а с точки зрения научной это примерно равно. С точки зрения научной — это почти равное, собирать роботом образцы труднее, чем человеку собрать», — считает Эйсмонт.

Но вот больше полувека спустя проснулись китайцы, чуть ли не рис выращивают на обратной стороне Луны, и вопрос получает третье рождение: зачем?

«Мы сосредоточены на цели отправить китайских астронавтов на Луну до 2030 года. Ускоряется процесс разработки и строительства стационарных объектов, включая стартовые площадки, телеметрию, системы слежения и управления, посадки и возвращения», — рассказал представитель китайского пилотируемого космического агентства (CMSA) Чжан Цзинбо.

«Кто первый действительно получит какие-то практические навыки и практические знания, которые можно будет в дальнейшем применять на Луне, тот фактически и будет формировать будущую, скажем так, юридическую основу для развития космоса. Именно поэтому и китайская программа рассчитана на создание обитаемой базы на Луне, и российская программа, и программа Соединенных Штатов», — пояснил эксперт научного центра евразийской интеграции Александр Александровский.

И наши над этим работают, и американцы ускоряют сроки лунной миссии «Артемида-2». Не дает все же спутник Земли покоя землянам, не дает. «Вот эта глупая луна на этом глупом небосклоне» — то гений Пушкина, но ведь и мы, хоть не гении, все время задираем к ней головы.

