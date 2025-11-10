Китайские буддисты случайно утопили более 1000 спасенных кошек

Религиозный обряд по освобождению животных закончился трагично.

Как буддисты в Китае утопили тысячу кошек

Фото: www.globallookpress.com/Marcel Kusch

Приверженцы буддизма в Китае приобрели свыше тысячи кошек, которых изначально собирались отправить на убой, чтобы затем освободить в рамках древней традиции сострадания. Монахи хотели дать животным шанс на жизнь, однако попытка освободить их обернулась трагедией. Об этом сообщает SCMP.

Кошек привезли к водохранилищу в провинции Гуандун. Животные не смогли сориентироваться в незнакомой среде и начали бросаться к воде, что привело к гибели большинства питомцев. Уцелевших спасли местные добровольцы, которые вмешались, чтобы спасти оставшихся животных.

Ранее в Таиланде местные жители Паттайи в течение более чем месяца пытались поймать трехметрового питона, который в итоге проглотил крупную кошку и погиб, сообщает The Thaiger.

Змею обнаружили в придорожных кустах: она почти не двигалась, а брюхо было сильно раздутым, что сразу дало понять — внутри находится крупная добыча. Жители вызвали спасателей, чтобы забрать питона.

Ветеринары осмотрели животное, но спасти его не удалось. По всей видимости, кошка оказалась слишком крупной для питона, и его организм не выдержал нагрузки.

