«Дети и внуки растут»: Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 109 0

У режиссера трое наследников. Старшей дочери Октавии — 17 лет.

Внуки и дети Валерии Гай Германики

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила о пополнении в семье — в 41 год она впервые стала бабушкой. Поводом для обсуждений стали фотографии с дня рождения ее сына Августа, которые Гай Германика разместила в соцсетях.

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — написала Валерия под снимками.

Опубликованные кадры косвенно подтверждают слухи о том, что 17-летняя дочь режиссера Октавия родила ребенка. Имя отца малыша, как и самого новорожденного, семья не раскрывает. На празднике также присутствовал молодой человек Октавии, однако его личность не уточняется.

Ранее Гай Германика рассказывала, что старшая дочь для нее — главная поддержка.

«Октавия — моя опора и надежда. Она — мой защитник, советчик. Она хорошая сестра, готова к многодетному материнству», — говорила режиссер.

Отношения в семье всегда были тесными, но при этом Валерия придерживается строгих правил в воспитании.

«Октавия не посмеет задать вопрос насчет ее папы, потому что знает, что мама — это послушание. Она не все вопросы может мне задать. У нее воспитывается определенное почтение к родителям и другим людям старше ее. Не всем она может задать личные вопросы», — поясняла Гай Германика.

По словам режиссера, дочь с детства мечтала о большой семье, и появление внучки стало для всех естественным и радостным событием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.23
-0.15 93.84
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:14
В результате взрыва в Индии погибли восемь человек
19:05
Ветеран войны из Лос-Анджелеса застрелил напавшего на него обнаженного мужчину
19:00
В «Городе грехов»: Диброва и Спиридонову заподозрили в участии в подпольной вечеринке в Москве
18:54
«Вера помогла нам выжить»: девушка «без мозга» отметила 20-й день рождения
18:51
Лукашенко призвал не отказываться от городских телефонов
18:46
«Палата похожа на тюрьму»: 14-летняя девочка умерла в психиатрическом отделении

Сейчас читают

Лариса Долина обращалась за госзащитой после угроз убийством
Финальный акт года: что принесет знакам зодиака ретроградный Меркурий в ноябре 2025
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году