«Дети и внуки растут»: Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Режиссер Валерия Гай Германика стала бабушкой в 41 год

Режиссер Валерия Гай Германика сообщила о пополнении в семье — в 41 год она впервые стала бабушкой. Поводом для обсуждений стали фотографии с дня рождения ее сына Августа, которые Гай Германика разместила в соцсетях.

«Дети растут и внуки растут. В карусели — дети, внучка и друзья», — написала Валерия под снимками.

Опубликованные кадры косвенно подтверждают слухи о том, что 17-летняя дочь режиссера Октавия родила ребенка. Имя отца малыша, как и самого новорожденного, семья не раскрывает. На празднике также присутствовал молодой человек Октавии, однако его личность не уточняется.

Ранее Гай Германика рассказывала, что старшая дочь для нее — главная поддержка.

«Октавия — моя опора и надежда. Она — мой защитник, советчик. Она хорошая сестра, готова к многодетному материнству», — говорила режиссер.

Отношения в семье всегда были тесными, но при этом Валерия придерживается строгих правил в воспитании.

«Октавия не посмеет задать вопрос насчет ее папы, потому что знает, что мама — это послушание. Она не все вопросы может мне задать. У нее воспитывается определенное почтение к родителям и другим людям старше ее. Не всем она может задать личные вопросы», — поясняла Гай Германика.

По словам режиссера, дочь с детства мечтала о большой семье, и появление внучки стало для всех естественным и радостным событием.

