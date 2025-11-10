Мужчина откусил 88-летней женщине палец, чтобы украсть кольцо

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Часть тела он также забрал с собой.

В США мужчина откусил пенсионерке палец для кражи кольца

Фото: 5-tv.ru

В американском городе Сиэтле 88-летняя пенсионерка чудом выжила после жестокого нападения, в ходе которого злоумышленник откусил ей палец, чтобы снять кольцо. Пожилая женщина получила многочисленные травмы и провела несколько дней в реанимации. Об этом сообщает People.

По данным полиции, инцидент произошел, когда пострадавшая убиралась на заднем крыльце своего дома. К ней подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать личные вещи. Когда женщина отказалась, нападавший начал ее избивать, а затем затащил в гараж, где продолжил наносить удары.

Злоумышленник попытался снять с ее руки кольцо, но, не сумев это сделать, откусил ей палец и скрылся.

Пострадавшую доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, множественными переломами и кровоизлиянием в мозг. Врачи не смогли пришить палец — преступник унес его с собой.

Сыновья женщины рассказали о нападении в интервью местным телеканалам, чтобы привлечь внимание к расследованию

«Она почувствовала дыхание у себя за спиной. Когда обернулась, он сразу начал ее бить», — сказал один из мужчин.

По его словам, мать весит менее 45 килограммов, и только чудо помогло ей выжить.

Семья женщины благодарит соседей и врачей за поддержку и надеется, что злоумышленник будет найден. Расследование нападения продолжается.

