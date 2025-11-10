Важный симптом: о каких проблемах со здоровьем говорят прыщи на голове

Врач Татьяна Овчарова: прыщи на голове могут быть из-за стресса и проблем с ЖКТ

Болезненные прыщи на голове могут указывать на различные проблемы со здоровьем. Об этом Газета.ру рассказала врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.

По словам доктора, избыток андрогенов заставляет сальные железы работать в усиленном режиме. В результате чего, смешиваясь с отмершими клетками и пылью, большое количество кожного сала забивает протоки и вызывает воспаление. Так появляются прыщи.

Если, как уточнила эксперт, высыпания сопровождаются выпадением волос, нерегулярным циклом и избыточным ростом волос на теле, то это веский повод сходить и провериться на гормоны.

«Часто за этим стоят такие состояния, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или другие эндокринные нарушения», — сказала Татьяна Овчарова.

Еще одна причина появления болезненных прыщей на голове — регулярный стресс. Кортизол, который, как правило, вырабатывается при нервном напряжении, также стимулирует сальные железы.

Нередко бывает так, что прыщи на голове возникают из-за ошибок в уходе за волосами. Среди них — редкое мытье, избыточное очищение или агрессивные шампуни.

«Пересмотрите свой уход: мойте голову по мере загрязнения, используйте мягкие шампуни, тщательно смывайте кондиционер. Проанализируйте питание и попробуйте на 2–3 недели сократить быстрые углеводы и молочку», — отметила доктор.

Кроме того, иногда за «прыщи» можно принять фолликулит — воспаление волосяных луковиц. В этом случае высыпания зудят, появляется плотная белая корочка и шелушение. Чтобы установить точную причину заболевания, нужно записаться на прием сразу к двум специалистам: дерматологу и эндокринологу.

