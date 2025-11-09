Куриная грудка вместо стейка: кому стоит отказываться от красного мяса

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Эндокринолог рассказала, как снизить вред от свинины, баранины и говядины.

Полезно ли есть красное мясо

Фото: 5-tv.ru

Диетолог Михалева: Совсем отказываться от красного мяса вредно

Отказ от красного мяса — один из популярных трендов в здоровом питании. Однако подходить к подобным ограничениям диеты следует индивидуально, отметила в разговоре с Life.ru врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Прощай, колбаса: чем опасны мясные полуфабрикаты

Медик объяснила, что отличной идеей является отказ от колбас, сосисок и аналогичных изделий — эти продукты перенасыщены солью, жирами и консервантами, при этом содержание полезных веществ в них критически низкое. Отказ же от говядины, свинины или баранины — вопрос ситуативный.

Для людей, склонных к проблемам с уровнем холестерина и сердечно-сосудистым заболеваниям красное мясо действительно может оказаться вредным при чрезмерном употреблении и повысить риск инфаркта или инсульта. Кроме того, людям в возрасте следует помнить, что при переваривании данных сортов мяса в кишечнике образуются канцерогены — для стареющего организма это намного опаснее, чем для молодого.

Жарить или варить

Чтобы снизить вред от красного мяса, следует отказаться от жарки — в отварном виде кусок говядины или свинины навредит организму гораздо меньше. Шашлык из рациона лучше исключить, каким бы вкусным он ни был.

При этом полный отказ от красного мяса — сомнительная идея, так как оно является важным источником незаменимых аминокислот и легкоусвояемого железа. Женщины, дети и мужчины, ведущие активный образ жизни, обязательно должны умеренно потреблять упомянутые мясные сорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт рассказал о 30% нарушений на производствах готовой еды.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 ноября, для всех знаков зодиака

